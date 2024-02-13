В больнице Мариуполя №7 при Украине проводили испытания новых лекарственных препаратов производства западных фармацевтических компаний. В 2012 году во время лечения одним из подобных препаратов в городской больнице умерла Лидия Трофимовна 1978 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ ее сына Михаила Трофимова.

На опубликованных кадрах мужчина рассказал, как его матери предложили пройти лечение непроверенными западными препаратами поскольку других лекарств в больнице якобы не было. В итоге женщина согласилась принимать их, поскольку у нее не было средств приобрести другие лекарственные препараты самостоятельно.

«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: “Все нормально”, на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», – рассказал мужчина.

Напомним, что документация, подтверждающая испытания западных фармпрепаратов при содействии украинских чиновников, была обнаружена в подвале больницы №7 в Мариуполе бригадой строителей, которые восстанавливали медучреждение после его повреждения.