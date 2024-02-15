Жительница Белгорода рассказала, что в момент начала обстрела города украинскими националистами буквально в последнюю минуту выбежала из машины и укрылась в здании, чем спасла свою жизнь.

Юлия Мукрищева ждала свою родственницу возле магазина в своем авто. Когда услышала громкие звуки, то выбежала из автомобиля и забежала в здание. После этого осколки полетели в автомобиль, уничтожив всю его переднюю часть. Женщина уверена, что могла бы погибнуть, если бы осталась в машине.

Женщина рассказала, что пережила невероятный ужас, ведь в первые мгновения обстрела увидела, что одной женщине оторвало руку, другие люди кричали от страха и бессилия.

«Вокруг люди бегали, кричали. Женщине какой-то руку оторвало, кто-то погиб», – поделилась Юлия.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ города Белгорода сильные разрушения получил торговый центр на улице Плеханова. По предварительным данным, пострадало 18 человек, пятеро из которых погибло. Среди погибших есть ребенок.