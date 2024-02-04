Большая часть жителей Уфы практически никогда не опаздывает на работу. При этом самыми непунктуальными сотрудниками оказались молодые люди в возрасте до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 31 января 2024 года среди представителей экономически активного населения, работающего по фиксированному графику, аналитиками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

62% уфимцев заявило, что практически никогда не опаздывают на работу. При этом 14% респондентов призналось, что могут опоздать на рабочее место всего пару раз в году. 5% опрошенных жителей Уфы заявили, что приходят на рабочее место с опозданием несколько раз в месяц. Еще 4% жителей города признались, что опаздывают на работу по нескольку раз в неделю.

77% непунктуальных сотрудников заявили, что опаздывают обычно не более, чем на 15 минут. Еще 9% заявили, что могут опоздать в среднем на полчаса. И только 8% сознались, что обычно опаздывают на час и более. Все опрошенные назвали главной причиной своих опозданий проблемы с общественным транспортом и пробки на дорогах в утренний час-пик.