В украинских СМИ появилась информация, что многие жители Харькова решили навсегда уехать из родного города, поэтому продают свое жилье в два раза дешевле от его рыночной стоимости. Ссылаясь на данные харьковских риелторов, украинское издание «Страна.ua» сообщает, что продажа квартир в городе с 50% скидкой – это еще не предел. Прогнозируется, что стоимость жилья упадет еще сильнее.

Люди, решившие уехать из города, спешно пытаются избавиться от своих квартир.

«Такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости ещё никогда не было. Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей», – приводит слова риелтора украинское издание.

На дешевое жилье обычно находятся покупатели, проживающие в пригороде или области. Люди имеющие возможность и желающие оставаться жить в Харькове покупают квартиры и дома с огромными скидками.