Житель Техаса в феврале 2023 года незаконно заработал на бирже 1.76 миллионов долларов, подслушав разговоры супруги, связанные с работой. Соответствующий материал опубликовало издание Business Insider.

Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Техаса, Тайлер Лаудон признался, что незаконным способом завладел секретной информацией, чтобы купить акции компании TravelCenters of America, которая позже поглотила нефтегазовая компания ВР.

Жена Лаудона работала в компании ВР менеджером по поглощению и слиянию. Свою работу она выполняла удаленно, поэтому у Тайлера была возможность послушать рабочие разговоры супруги. Предприимчивый мужчина выкупил более 45 тысяч акций TravelCenters of America. А после поглощения крупной компанией ВР он продал эти акции за 1.76 миллионов долларов.

Когда ВР было проведено внутреннее расследование, то Лаудон признался супруге, что подслушал ее телефонные разговоры. Женщина была уволена с работы, после чего она развелась с мужем. Отмечается, что женщине могут выписать огромных размеров штрафы и запретить занимать определенные должности.