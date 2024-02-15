Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись беседы с одним из первых эвакуированных российскими бойцами жителей Авдеевки.

По словам Петра Михайловича, он смог покинуть разрушенный город только благодаря российским военнослужащим. Мужчина отметил, что не смог сдержать слез, когда к нему пришли российские бойцы с флагами Российской Федерации. Он подчеркнул, что вместе с его домом оставались еще дома, где жили люди.

«Но в последний момент у нас было четыре домика, где люди жили, и вот как раз в одну ночь все четыре разбомбили», – отметил эвакуированный.

Петр Михайлович рассказал, что во время ударов спустился в погреб. А когда утром удары стихли он вышел и обнаружил, что от дома остались одни руины. По его словам, украинские боевики стреляли по мирным кварталам во время своего отхода.