В одном из подразделений в зоне СВО произошел вопиющий случай. Один из бойцов получил весть из дома, что его годовалый ребенок умер. Эту жуткую весть сообщила ему супруга через Телеграм.

Мужчина был убит, горем и руководство было готово отпустить его домой, но для этого необходим был документ о смерти. В итоге гибель ребенка оказалась ложью жены военнослужащего, желающего, чтобы муж поскорее получил отпуск. Такую историю рассказала Екатерина Колотовкина, супруга самарского генерала являющаяся руководителем Комитета семей воинов Отечества в Ставропольском крае.