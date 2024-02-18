В одном из подразделений в зоне СВО произошел вопиющий случай. Один из бойцов получил весть из дома, что его годовалый ребенок умер. Эту жуткую весть сообщила ему супруга через Телеграм.
Мужчина был убит, горем и руководство было готово отпустить его домой, но для этого необходим был документ о смерти. В итоге гибель ребенка оказалась ложью жены военнослужащего, желающего, чтобы муж поскорее получил отпуск. Такую историю рассказала Екатерина Колотовкина, супруга самарского генерала являющаяся руководителем Комитета семей воинов Отечества в Ставропольском крае.
«Это просто дикость! Придумать, что твой ребенок умер? Ради короткого отпуска! Одна женщина решила, что таким способом можно вызвать мужа домой. Только она не сообразила, что командиру необходимо подтверждение информации. А ведь бойцу сочувствовали, торопились сделать документы, выяснили обстоятельства, ждали справку», – написала Колотовкина, добавив, что таким образом супруга сильно подорвала авторитет мужа, находящегося в суровом мужском коллективе.