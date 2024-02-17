Украинского военного с позывным «Джанго» и пятерых его сослуживцев бросили ранеными при отступлении из Авдеевки. Об этом рассказал он сам на видео, записанном для родных и близких.

Боец сообщил, что за ним и его товарищами, из-за ранений не способными передвигаться, пообещали прислать эвакуационный автомобиль. Но обещания не сдержали. Боевикам сказали, чтобы они сдались в плен, так как скоро на их позиции подойдут ВС РФ.

«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты и в спине осколки – я не могу вообще ничего», – рассказал военнослужащий.

Позже сестра бойца рассказала изданию украинскому изданию «Зеркало недели», что ей удалось связаться с братом. Но во время разговора в их укрытие вошли российские военные, которые заставили положить трубку.