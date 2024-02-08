В очередном своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также он отметил, что предложил генералу «остаться в своей команде» в дальнейшем.

С Залужным Зеленский обсуждал вопросы обновления Вооруженных сил, а также кадровые перестановки.

На Украине уже начались споры. Многие телеграм-каналы отмечают, что Зеленский отправил главкома в отставку, хотя и не сказал это напрямую. Другие считают, что напротив, предложение оставаться в команде означает, что Залужного не увольняют.

Остается внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Хотя вариант с отставкой все же более вероятен. А предложение работать в команде относится к другой должности. Напомним, ранее генералу предлагали место в СНБО.