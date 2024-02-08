Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кроме того, он уже назначил нового главкома.

В своем телеграм-канале Зеленский написал, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский, ранее возглавлявший Сухопутные силы страны.

По словам Зеленского, он поблагодарил Залужного за верную службу и предложил ему остаться в команде. Также президент Украины встретился с бригадными генералами, кандидатуры которых рассматриваются на высшие посты в армии.

Зеленский написал также, что в 2024 году ВСУ смогут «добиться успеха» лишь при одном условии – если будут постоянно обновляться и выходить на современный уровень.

Напомним, Сырский на Украине считается «творцом» контрнаступления осенью 2022 года, когда ВСУ добились локальных успехов в Харьковской области.