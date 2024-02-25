Президент Украины Владимир Зеленский в стремлении получить новые партии вооружений лжет напропалую. Он заявил, что западное оружие Киев использует только по целям ВС РФ на украинской территории. Удары по РФ наносятся «украинским оружием».

Он клятвенно заверил Запад, что полученное от стран НАТО вооружение не станет использовать для ударов по объектам ни в России, ни в каких-либо других странах.

«Я обобщенно скажу: если цели находятся на временно оккупированной территории Украины, мы будем использовать западное оружие, если же речь идет об других направлениях – применяем украинское вооружение», – заявил украинский лидер.

Напомним, что постпред России в ООН Василий Небензя в ходе Генеральной Ассамблеи организации заявил, что нет никаких «оккупированных территорий Украины». Есть только новые регионы России и с этим Западу придется смириться.