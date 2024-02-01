Президент Украины Владимир Зеленский действительно пытался уволить главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, однако не смог этого сделать. Причина довольна проста – все вероятные приемники Залужного отказались от этого поста. Как сообщает немецкое издание Bild*, среди претендентов на место главнокомандующего ВСУ были командующий сухопутными войсками Александр Сырский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», – говорится в издании.

Ранее британское издание Financial Times, ссылаясь на источники, приближенные к Офису президента Украины, сообщило, что Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой предложил ему должность советника украинских властей после отставки. В качестве кандидата на пост главнокомандующего украинской армией издание назвало Александра Сырского.

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