Украинскому президенту В. Зеленскому не удалось уговорить американских конгрессменов на поставки дальнобойных ракет ATACMS.

В своем тг-канале Зеленский сообщил, что 9 февраля встретился с американскими конгрессменами в Киеве. Он напомнил им про важность получения дальнобойных ракет, однако по «ATACMS на 300 километров решения пока нет».

9 февраля в Киев прибыли три республиканца Ф. Хилл, Д. Кроу, З. Нанн и демократ Э. Спанбергер. Они обговорили с Зеленским потребности украинской армии. В числе приоритетных направлений поддержки Зеленский навал передачу дополнительных систем ПВО и развитие на Украине производств по выпуску дронов и средств РЭБ.

Уже 4 месяца Конгресс обсуждает выделение Украине и Израилю помощи в размере $106 млрд. Однако решение пока так и не принято из-за того, что республиканцы активно протестуют против помощи Киеву.