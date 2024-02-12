Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главкому ВСУ Александру Сырскому создать как можно больше дополнительных мобильных групп и обеспечить надежную защиту прифронтовых населенных пунктов, передает Ura.ru.

В своем телеграм-канале украинский лидер написал, что 12 февраля прошло первое заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Задачи Сырскому были поставлены стандартные, ничего нового на мероприятии не озвучивалось.

Помимо обеспечения защиты прифронтовых городов и увеличения количества мобильных групп, президент Украины поручил отправить все необходимое боевикам ВСУ в Купянске Харьковской области и в Авдеевке в ДНР. Напомним, именно на эти два города российские ВС ведут активное наступление.

Ранее немецкий обозреватель Юлиан Репке заявил, что ВСУ будут вынуждены в ближайшее время сдать Авдеевку, так как ВС РФ успешно продвигаются вперед благодаря превосходству в артиллерии.