Немецкий обозреватель Юлиан Рёпке рассказал, что ВС РФ уверенно продвигаются в Авдеевке, умело используя авиацию и артиллерию. ВСУ, по его мнению, в ближайшие дни или максимум недели будут вынуждены сдать город.

Рёпке заметил, что у ВСУ еще остается коридор между позициями российских войск, сквозь который они могут выйти из Авдеевки. Но он постоянно сужается и сейчас составляет примерно 4,8 километра, передает портал Ura.ru.

ВС РФ имеют превосходство в артиллерии, которое совсем скоро станет решающим, уверен Рёпке.

Напомним, что новый главком ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Украины Зеленскому удержать Авдеевку. Для этого он перебрасывает туда третью штурмовую бригаду, считающуюся лучше в украинской армии.