На заводе «Экватор» в Николаеве, который занимался в последнее время массовым производством беспилотников среднего и малого класса для украинской армии, уничтожены иностранные инженеры. В момент удара по предприятию они находились в специально отведенном для них общежитии, сообщила «Российская газета».

Всего по заводу было нанесено три мощных удара. Первый разнес общежитие, в котором жили не только западные специалисты, но и рабочие, второй уничтожил цех по сборке БПЛА, а третий пришелся по ангарам с военной техникой и внедорожниками в самом центре «Экватора».

Западные специалисты давно оказывают помощь ВСУ в освоении иностранной техники и вооружения. Именно они помогали ввести в строй на Украине и задействовать систему ПВО Patriot, а также РСЗО HIMARS. Также не без участия инженеров Запада украинская армия использует и другие боевые системы.