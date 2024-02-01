В беседе с репортерами CNN украинский главком В. Залужный предупредил, что для укомплектования армии придется идти на «непопулярные меры», потому что у власти нет инструментов, которые позволят набрать нужное число рекрутов.

Залужный призвал не закрывать глаза на то, что противник имеет ощутимое преимущество в процессе привлечения в армию «людских ресурсов». На этом фоне важно признать, что госинституты Украины неспособны «повысить уровень укомплектованности» без использования «непопулярных шагов». О каких именно шагах идет речь, Залужный пояснять не стал.

Залужный также обозначил проблемы, которые мешают ВСУ побеждать на полях сражений. Главком указал на несовершенство законодательства и частичные монополии в сфере ОПК. Монополизм приводит к «узким местам» при производстве оружия, что делает ВСУ еще более зависимыми от западных поставок, подытожил украинский главком.