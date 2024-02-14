Самой известной египтянкой является последняя царица Древнего Египта – Клеопатра. О ней ходит немало легенд, а писатели и режиссеры постоянно используют ее образ в своих произведениях. Но, тем не менее, история жизни египетской царицы до сих пор у специалистов вызывает множество разногласий. Особенно важно для историков узнать место, где была погребена знаменитая Клеопатра.

Согласно древним писаниям, Клеопатра совершила самоубийство, позволив ядовитой змее укусить себя. Гордая царица Египта не желала покорится Октавиану Августу, поэтому и решила уйти из жизни самостоятельно. Таков сюжет был написан Уильямом Шекспиром в трагедии «Антоний и Клеопатра». Великий драматург написал в своем произведении, что Клеопатра была похоронена со всеми возможными почестями, которых достойна царица.

«Земля не знала могил с такой великою четой…» — гласит шекспировский текст.

А вот где искать гробницу Клеопатры – ученые до сих пор не могут сказать с точностью. Есть предположения, что ее гробница уже найдена. В 2020 году в городе Тапосирис Магна в Египте, где проводились ритуалы в честь бога Осириса, была найдена нетронутая гробница, где было обнаружено две мумии, принадлежавшие мужчине и женщине. Однако доказательств, что это Клеопатра и Марк Антоний у ученых на данный момент нет.