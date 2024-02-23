Минобороны РФ показало видео уничтожения колесной техники ВСУ забайкальскими десантниками. Бойцы ВДВ использовали для ударов по противнику FPV-дроны, сумели ликвидировать не только боевые машины, но еще и вражеский командный пункт.

Операторы FPV-беспилотников из Бурятии ведут боевую работу практически круглые сутки. Они используют полученные от разведывательных БПЛА координаты либо сами обнаруживают цели противника.

На кадрах дрон находит автомобили с личным составом ВСУ, после чего оператор с помощником наводят БПЛА на цель и отслеживают точность удара.

В результате военные машины ВСУ уничтожены, также ликвидирован пункт управления беспилотными аппаратами. Отмечается, что десантники из Забайкалья эффективно работают под Часовым Яром, являющимся очередной целью российских войск.