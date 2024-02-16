Военный блогер Юрий Подоляка сравнил сражение за контроль над Авдеевкой с отражением украинского контрнаступления летом 2023 года. Исход битвы за город может серьезно повлиять на дальнейший ход специальной военной операции.
По его словам, в украинских военных пабликах постоянно публикуют некрологи, погибших в боях за Авдеевку солдат и офицеров ВСУ. При этом российским штурмовикам удалось окружить несколько хорошо укрепленных опорных пунктов украинской армии, вынуждая противника прорываться с боями. Российские артиллеристы и фронтовая авиация непрерывно работают по бегущим с позиций украинским военнослужащим, которые пытаются выйти из окружения полями.
Подразделениям ВС России удалось перерезать основные пути снабжения украинского гарнизона в Авдеевке, поэтому противник лишен возможности подвозить боекомплект, проводить ротацию военнослужащих и эвакуировать раненных.
«Вопрос только в том, когда окончательно будет зачищена эта территория и с какими потерями для ВСУ это закончится. … Украинские источники говорят о том, что вся эта катастрофа закончится уже в ближайшие 48 часов, сегодня-завтра», – резюмировал блогер.