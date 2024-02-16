Военный блогер Юрий Подоляка сравнил сражение за контроль над Авдеевкой с отражением украинского контрнаступления летом 2023 года. Исход битвы за город может серьезно повлиять на дальнейший ход специальной военной операции.

По его словам, в украинских военных пабликах постоянно публикуют некрологи, погибших в боях за Авдеевку солдат и офицеров ВСУ. При этом российским штурмовикам удалось окружить несколько хорошо укрепленных опорных пунктов украинской армии, вынуждая противника прорываться с боями. Российские артиллеристы и фронтовая авиация непрерывно работают по бегущим с позиций украинским военнослужащим, которые пытаются выйти из окружения полями.

Подразделениям ВС России удалось перерезать основные пути снабжения украинского гарнизона в Авдеевке, поэтому противник лишен возможности подвозить боекомплект, проводить ротацию военнослужащих и эвакуировать раненных.