Российская актриса Юлия Снигирь рассказала, на какие ограничения в питании ей пришлось пойти ради главной роли в новой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». По словам артистки, у нее не было цели похудеть перед съемками фильма. Однако она подчеркнула, что стремилась привести свое тело в более спортивную форму.

«Я очень активно занималась, а также отказала себе в сахаре (перед съемками и на время съемок). Вот тогда я взяла так называемую аскезу на сахар», – рассказала Юлия Снигирь.

В фильме «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь выглядела невероятно хрупкой и нежной. Художник по костюмам Галя Солодовникова смогла подобрать актрисе изысканные винтажные наряды. Самый смелый костюм в картине Юлия надела для съемок сцены Великого бала у Сатаны. Экранная Маргарита, изображаемая Снигирь, на балу была практически обнажена. Поэтому зрители смогли лицезреть безупречную фигуру актрисы.

Новый фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат в конце января 2024 года.