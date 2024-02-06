Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который в скором времени придет на смену Валерию Залужному, проведет в стране масштабную мобилизацию в ряды украинской армии. Об этом в своем материале сообщает финское издание Yle со ссылкой на заявление научного сотрудника финского Института внешней политики.

«Речь идет о том, что президент Украины пытается укрепить свою собственную популярность, которая снизилась за последние шесть месяцев. Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет “козлом отпущения” в украинском обществе», – заявил эксперт.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе своего интервью итальянскому телевизионному каналу Rai1 о возможной отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. По информации украинских СМИ, Зеленский может уволить не только главкома ВСУ, но также и начальника штаба украинской армии Сергея Шапталу.