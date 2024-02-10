Известная российская актриса Яна Поплавская очень возмущена, что Филипп Киркоров скоро вновь появится в эфире российского телевидения. Стало известно, что на одном из федеральных каналов возобновились съемки популярной передачи, в которой принимает участие Киркоров.

Поплавская возмутилась по этому поводу в соцсетях отметив, что «эфирную сетку отдали “на откуп ушлым шоу-продюсерам”, благодаря которым к работе вернулся непотопляемый “голый король” Киркоров».

Ранее Яна Поплавская неоднократно подвергала критике Киркорова и других участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Артистка считает, что большинство зрителей, как и она, будут возмущены, что Киркорова вновь возвращают на экраны из-за его участия в скандальной вечеринке. Поэтому Поплавская призвала зрителей «не смотреть, а переключать» телеканал, где будет транслироваться вышеупомянутое шоу. Также она призвала людей «не молчать».