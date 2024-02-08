Журналисты американского издания The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой говорится о колоссальном дефиците боеприпасов у ВСУ. В своем материале они ссылались на комментарий представителя СБУ.

Как сообщает издание, украинские солдаты вынуждены использовать боеприпасы крайне экономично, ведь есть опасения, что Вашингтон значительно сократит военную помощь Киеву. В связи с эти, ВСУ сосредоточились на проведении атак на российскую сторону с помощью беспилотных летательных аппаратов, отмечают журналисты.

Источник WSJ, приближенный к представителям конгресса США, сообщил, что сейчас конгресс блокируют самую значительную дополнительную помощь для Украины. Если данное финансирование все же будет произведено, то Киев сможет закупить артиллерийские боеприпасы и усилить свою ПВО.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о дефиците снарядов у ВСУ, связанного с тем, что западная оборонная индустрия не в состоянии конкурировать с российским ВПК.