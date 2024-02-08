Даже при продолжении поддержки Запада Украина столкнется с серьезным дефицитом боеприпасов. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Wall Street Journal.

Немецкий канцлер предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ряд финансовых обязательств ФРГ перед Киевом уже иссякли. Также многие из них требуют продления, что займет какое-то время. Поэтому ВСУ могут остаться и без боеприпасов, и без оружия, приводит слова Шольца портал Ura.ru.

То же самое заявлял и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что у Европы нет «волшебной палочки», взмах которой мог бы моментально изыскать возможности для поставок Киеву новых партий снарядов. Страны ЕС и без того первым делом отправляют боеприпасы на Украину, хотя им необходимо пополнять и собственные арсеналы, опустевшие практически полностью.