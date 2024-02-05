Иранские власти донесли до иракских союзников, что удар БПЛА по военному объекту США в Иордании, который привел к гибели трех американских военных, «пересек допустимую черту», пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что после атаки беспилотника по военному объекту США в Иордании иранские военные предупредили Ирак, что он «перешел черту», ведь в результате атаки погибли трое военных США.

Еще 2 февраля The New York Times, ссылаясь на собственного инсайдера, писал, что иранский духовный лидер А. Хаменеи призвал избегать прямого военного конфликта с США. Он приказал дистанцировать Иран от действий тех, кто имеет отношение к гибели американских солдат. В Пентагоне сообщили, что в результате атаки «Исламского сопротивления Ирака» погибли трое военных США. Еще четыре десятка американцев были ранены.