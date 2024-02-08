Подразделения Вооруженных сил Украины недоукомплектованы личным составом, из-за чего боевой дух истощенных длительными боевыми действиями солдат падает с каждым днем. Командиры ВСУ опасаются обрушения линии фронта на фоне нехватки личного состава. Об этом в своем материале сообщает издание The Washington Post со ссылкой на украинских бойцов и офицеров, пожелавших остаться инкогнито.

«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически. … Основа всего – нехватка людей. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится глобальным провалом. Скорее всего, фронт где-нибудь рухнет, как это произошло у противника в 2022 году на Харьковщине», – заявил офицер ВС Украины в беседе с американским корреспондентом.

По словам командира одного из батальонов механизированной бригады ВСУ, его подразделение испытывает сильный дефицит в живой силе. В настоящий момент личный состав подразделения равен всего 40 солдатам из 200 необходимых. Еще один украинский офицер отметил, что в его роты подразделения укомплектованы в среднем на 35% от необходимого количества солдат. При этом за последние пять месяцев командование прислало всего 5 бойцов с крайне низким уровнем подготовки.