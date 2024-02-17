Несмотря на вывод украинских войск из Авдеевки по приказу главкома Александра Сырского, в городе все же остаются боевики ВСУ. Часть их них по-прежнему находятся на местном коксохимическом заводе.

Военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале написал, что украинские военные все еще покидают город. Они уходят по пересеченной местности, а также немногим оставшимся более или менее безопасным для ВСУ грунтовым дорогам.

Ранее Сырский заявил, что из-за критической ситуации и нехватки боеприпасов командование ВСУ вынуждено вывести свои войска из города. Теперь они займут «более выгодные позиции».

Как и ранее в Лисичанске, Северодонецке и других городах, украинские власти заявили, что «еще вернутся в Авдеевку».