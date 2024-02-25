Украинские боевики вышли из населенного пункта Ласточкино ДНР, расположенного неподалеку от Авдеевки. Кроме того ВСУ покинули и поселок Северное. Такую информацию в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

«Противник оставил поселок Северное», – сообщил журналист, подчеркнув, что на данный момент украинские силы сосредоточились в районе села Тоненькое.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника», ВС РФ уже установили контроль над поселком Северное.

Что касается выхода ВСУ из села Ласточкино, то данная информация стала известна из украинских источников.

«Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино», – говорится в Телеграм-канале украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что такое решение было принято украинским командованием из-за усиления угрозы для ВСУ со стороны флангов и маршрутов снабжения. Официальных данных по поводу этой информации на данный момент еще не поступало.