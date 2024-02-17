На Авдеевском направлении обрушение фронта для ВС Украины произошло из-за отказа отдельных частей 3-й штурмовой бригады, сформированной из бывших бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Сообщается, что некоторые подразделения, входящие в состав 3-й штурмовой бригады ВСУ, отказались выполнять приказ командования по деблокаде Авдеевки, что привело к резкому обрушению фронта. Большая часть частей 3-й штурмовой бригады ВСУ укрылась в подвалах авдеевского Коксохима.

Напомним, что в ночь на 17 февраля командующий украинской группировкой сил на Авдеевском направлении генерал Тарнавский объявил о выводе подразделений из города. При этом военный блогер Юрий Подоляка сообщил со ссылкой на украинские военные паблики о бегстве боевиков 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с территории авдеевского Коксохима.