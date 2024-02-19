Авдеевка для украинской армии оказалась сродни Сталинграду – теперь ВСУ могут отходить только в западном направлении, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Впереди Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев. Салютовать подвигу наших героев, живых и мертвых – то малое, что мы можем сделать», – отметил, он предложив вернуть традицию праздничных салютов, приуроченных к освобождению населенных пунктов.

Прокомментировала освобождение Авдеевки и западная пресса. Так, в издании LCI обозревать Шарлин Урель написала, что Киев потерял много солдат при отходе от города, так как отступление не координировалось должным образом.

Командование не сумело организовать безопасный выход из Авдеевки, у бойцов разных подразделений не было связи, поэтому процесс проходил хаотично. Многие раненые были просто брошены своими сослуживцами и спасать их пришлось российским военным.

Автор публикации раскритиковала нового главкома ВСУ Александра Сырского за неспособность даже отступать без потерь.