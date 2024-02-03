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В населенном пункте Крынки под Херсоном украинские войска используют беспилотные летательные аппараты для минирования территорий. Дроны сбрасывают с воздуха «умные» противотанковые мины, доставшиеся Киеву в наследство от СССР.

Эти боезаряды прошли модернизацию – их оснастили современными взрывателями, а также магнитометрами, акселерометрами и гироскопами. Датчики позволяют обеспечить автоматический подрыв мин.

Так, благодаря модернизации боезаряд взорвется даже в том случае, если танк или тяжелый бронетранспортер проедет в нескольких метрах от него. Кроме того, мина может сдетонировать при проезде рядом автомобиля, который разорвет на части.

ПТМ-3 представляют собой весьма мощные мины с двухкилограммовой боевой частью. Они устанавливаются таким образом, что разрядить их невозможно – только подорвать.