На подконтрольную Вооруженным силам Украины часть территории Донецкой Народной Республики были доставлены зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Мои источники сообщили, что на оккупированную вооруженными формированиями Украины часть территории нашего региона прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot», – заявил советник главы Донецкой Народной Республики.

По его словам, переброска зенитно-ракетных комплексов Patriot может свидетельствовать о подготовке киевского режима к очередной провокации на линии боевого соприкосновения.

Напомним, что по мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, Вооруженные силы Украины будут переходить в глухую оборону из-за нехватки финансового и мобилизационного ресурса. При этом ВСУ будут продолжать наносить удары по оборонительным сооружениям ближнего и среднего тыла российских сил при помощи дальнобойных систем.