Российские ВС 26 февраля подбили сперва первый американский танк «Абрамс», а затем уничтожили и наиболее скорострельную боевую систему противника – самоходную артиллерийскую установку Archer из Швеции.

Портал «Русская весна» напомнил, что Стокгольм сообщал о передаче Киеву 8 таких САУ. Это совершенно новое вооружение, оно впервые приняло участие в боевых действиях именно в зоне проведения специальной военной операции.

Для уничтожения Archer использовался дрон-камикадзе «Ланцет». На опубликованной в Сети записи можно увидеть, как беспилотник приближается к вражеской самоходке. Затем он попадает точно по ней и раздается взрыв.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что уничтожение «Абрамса» российскими войсками в очередной раз доказало, что никакого супероружия, на которое так надеется Киев, у НАТО нет и никогда не было.