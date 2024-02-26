Украинские военные надеялись на танки Abrams как на очередное супероружие, но российские военные развеяли и этот миф, рассказал сайту News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал уничтожение американской боевой машины под Авдеевкой.

«Все заявления о неуязвимости американского и европейского вооружения не что иное, как обычная пропаганда. Они просто поднимают шумиху, чтобы у них покупали это оружие», — отметил Матвийчук.

Он также добавил, что никакого супероружия у НАТО нет, это обычное вооружение, которое горит за милую душу, если его есть чем поражать.

Напомним, российские военные уничтожили первый танк Abrams. Видео горящей боевой машины в Сеть выложил телеведущий Владимир Соловьев. Удары наносились сперва беспилотником, а затем выстрелом из гранатомета РПГ-7, что привело к мощному взрыву и возгоранию «супероружия».