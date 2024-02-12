Российскими силами был нанесен удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, в городе Павлоград. Благодаря данному удару ВС России смогли навредить проведению ротации ВСУ под Авдеевкой и не допустить подвоз обеспечения для украинских сил, находящихся в этом населенном пункте.

Как сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале, после взрывов в Павлограде произошло отключение электричества. Также начались проблемы с водоснабжением. Кроме того, пропал проводной интернет и начались перебои с мобильной связью.

«Город очень хорошо шатнуло, оба прилета были с детонацией и взрывной волной. На момент прилета на разгрузке/погрузке стояло несколько составов», – сообщил Лебедев, ссылаясь на свои источники в населенном пункте.

По его словам, в одном из железнодорожных вагонов находились украинские военнослужащие. После взрыва некоторым солдатам удалось покинуть поезд и скрыться в населенном пункте.