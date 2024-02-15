Рано утром 15 февраля на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги. В телеграм-каналах появилась информация о массированном ударе с применением авиационных ракет и боезарядов «Калибр». Кроме того, задействовались оперативно-тактические ракетные комплекты «Искандер».

На данный момент известно о поражении инфраструктурных объектов во Львове, Запорожье и Хмельницкой области.

Взрывы гремели в Киеве и Винницкой области, в Днепропетровске и Луцке, в Кривом Роге и Миргороде, но какие объекты попали под удары в этих локациях, пока неизвестно.

Польские власти заявили, что из-за активности стратегических авиации ВС РФ пришлось поднимать в небо истребители.

Ранее сообщалось, что ПВО Украины сумела сбить только 13 ракет, остальные, в том числе и «Искандеры», успешно достигли намеченных целей.