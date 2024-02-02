Подразделения российской армии эффективно уничтожают живую силу, арсеналы и склады украинской армии, включая иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Противник несет колоссальные потери на Донбассе и других направлениях в зоне специальной военной операции.

Минувшей ночью ВС РФ уничтожили ряд военных объектов, расположенных в тылу на востоке, юге и центре Украины. По базам ВСУ российскими силами были осуществлены комбинированные атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань». Взрывы в ночь на 2 февраля прогремели в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Также были ликвидированы объекты военного назначения, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Кроме того, ВС РФ регулярно осуществляет точные удары по украинским объектам оборонной промышленности, военным базам и аэродромам, складам ГСМ, стоянкам боевой техники и прочим объектам военного назначения.