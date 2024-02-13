Вечером 12 февраля ВС Украины в очередной раз обстреляли приграничные районы Белгородской области, в том числе и населенный пункт Шебекино. В ответ ВС России нанесли серию ударов по тыловым объектам, расположенным в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом пишет военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале «Лохматый Z Николаев».

«Ночью в городе Волчанск хорошо прогремело несколько прилетов. Волчанск – город на северо-востоке от Харькова, почти у границы. Там происходит ротация бандеровцев, которые обстреливают Шебекино и Новую Теволжанку в Белгородской области. Там постоянный подвоз ГСМ и БК для вражеской техники и артиллерии», – написал Лебедев.

По его словам, ВС России нанесли серию ударов по местам временной дислокации украинских военнослужащих, которые должны были отправиться на ротацию. При этом местные жители сообщают, что один из прилетов пришелся по складу с боекомплектом.