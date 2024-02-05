Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить огневое поражение противнику в зоне проведения специальной военной операции, успешно ликвидируя противника на Купянском, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале.

На Купянском направлении в окрестностях населенных пунктов Терны в ДНР и Синьковка в Харьковской области активными действиями подразделений «Западной» группировки войск были отражены семь атак ВСУ. Противник понес потери до 130-ти военнослужащих и 2 пикапа. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ смогли улучшить свои позиции на линии боевого соприкосновения, проведя успешную контратаку.

В окрестностях населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка в ДНР подразделения ВС РФ «Южной» группировки войск атаковали позиции 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й и 114-й бригад теробороны и смогли занять более выгодные позиции на линии боевого соприкосновения.

На Запорожском направлении противник потерял до 35-ти военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30 в окрестностях населенных пунктов Работино и Нестерянка.