13 февраля российские ВС нанесли сокрушительные удары не только по полигону в Селидово, но и по позициям ВСУ в Константиновке. Эта информация уже подтверждается украинскими телеграм-каналами, заявления из официальных источников пока отсутствуют.

Военные эксперты отмечают, что в Селидово ликвидировано примерно 500 боевиков ВСУ, еще 700 получили ранения разной степени тяжести в результате удара ракетами «Искандер-М».

В Константиновке под удар также попали бригады, отправленные для ротации под Артемовск и в Авдеевку. Они даже не успели добраться до линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что удар по полигону в Селидово мог быть наведен при участии военнослужащих ВСУ из команды бывшего главкома Валерия Залужного. Аналитики не исключают, что это своеобразная месть новому главнокомандующему Александру Сырскому.