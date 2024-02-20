21 февраля украинский президент В. Зеленский экстренно собирает членов партии «Слуга народа», которые входят в парламентскую фракцию.

Информатор издания «Общественное» сообщил, что повестка созыва не озвучивается, да и конкретной темы для обсуждения нет. Однако на встрече может идти разговор о «крайне важных» проблемах, с которыми киевский режим столкнулся после бегства украинской армии из Авдеевки. Депутаты также могут обсудить с президентом «ситуацию в целом по стране». О встрече с президентом «Слуги народа» просили еще в прошлом году, но у Зеленского не было на них времени, говорится в публикации.

Издание пишет, что депутаты «Слуга народа» уже начали голосование в корпоративном чате за вопросы, которые они зададут Зеленскому. Из большого списка депутаты вынесут на обсуждение с президентом десять тем, которые наберут в чате наибольшее число голосов. В текущих политических условиях этот экстренный созыв расценивается как нечто неординарное, заявил депутат от «Голоса» Я. Железняк.