В Воронеже несовершеннолетняя девушка бросила новорожденного ребенка на улице возле одного из жилых домов. Ребенка нашли уже мертвым. Об этом сообщает Телеграм-канала «Воронежское».

«В Левобережном районе Воронежа 17-летняя мать оставила труп новорождённого ребёнка на улице. Девушка рассказала, что самостоятельно родила мёртвого малыша и решила избавиться от тела», – написали авторы Телеграм-канала.

По словам девушки, после родов младенец не подавал признаков жизни, поэтому она приняла решение избавиться от тела. В настоящий момент на месте обнаружения младенца работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи уже опросили молодую мать и назначили экспертизу, которая должна установить точную причину смерти новорожденного.

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