В День защитника Отечества российские бойцы, находящие в зоне проведения специальной военной операции, смогли пообщаться со своими семьями посредством телемоста. Соответствующее видео опубликовал в своем Телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В филиале госфонда «Защитники Отечества» вместе с Министерством обороны мы провели телемост для бойцов из нашего именного полка и их близких. Там, за ленточкой, у парней болит сердце не за себя, а за своих родных, которые ждут их дома. Просто увидеть друг друга, сказать пару слов. Для наших ребят это очень важно», – написал губернатор в описании к видеоролику.

По словам Воробьева, за последние два года День защитника Отечества приобрел для российского народа новый смысл. Общество увидело, насколько много настоящих героев есть в нашей стране.