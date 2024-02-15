Киевские террористы могли ударить по мирным белгородцам 15 февраля при помощи сербских ракет.

Тг-канал «Военный осведомитель» разместил фотографии с места прилетов. Фрагменты снарядов характерного зеленого цвета позволяют экспертам предположить, что террористы киевского режима направили на Белгородскую область сербские 122-мм дальнобойные ракеты ER-Grad-2000. Радиус их поражения – 40 км. Уже точно известно, что ракеты были выпущены из чешской РСЗО RM-70-Vampire. Одна из ракет перебила рельсовое полотно. Другая угодила в гараж местного жителя.

В районе обеда 15 февраля враг направил на мирных белгородцев 14 ракет, которые были перехвачены российскими расчетами ПВО. Основной удар пришелся по торговому центру на Плеханова, в котором находится «Магнит» и аптека». Торговый центр получил сильные повреждения. Семь белгородцев, в том числе годовалая девочка, погибли. Еще 18 человек, в том числе четверо детей, получила ранения. Белгородский губернатор В. Гладков выразил искренние соболезнованиям семья погибших и пострадавшим.