Военный эксперт Константин Сивков предложил простой способ борьбы с украинскими беспилотными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции.

Он объяснил, что ВСУ применяют два типа БПЛА. Первые из них летят по заданной программе и ориентируются по навигации GPS. Другие управляются оператором и способны поражать цели только в том случае, если они находятся в зоне прямой видимости специалиста.

И с теми, и с другими дронами бороться несложно, если задействовать мощную станцию, создающую сильные помехи. В этом случае ни один беспилотник не сможет подлететь к российским колоннам или местам дислокации личного состава.

Но у таких станций есть один существенный минус, из-за которого ВС РФ предпочитают использовать антидроновые ружья и компактные средства РЭБ. Мощное оборудование не сортирует дроны на свои и чужие, а просто глушит частоты. Поэтому российские БПЛА также не смогут полноценно использоваться.