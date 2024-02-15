Полигон в Селидово, по которому на днях был нанесен удар баллистическими ракетами, является не единственным местом, где ВСУ тренирует своих боевиков и иностранных наемников. По другим учебным центрам также необходимо наносить сокрушительные удары, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В разговоре с журналистами портала News.ru он вспомнил об учебных центрах «Десна» под Черниговом, а также подобные объекты в Броварах неподалеку от Киева, во Львове (уже попадавший под удары Яворовский полигон).

Во всех этих центрах идет подготовка националистических подразделений ВСУ, осуществляются тренировки наемников из других стран, диверсионно-разведывательных групп. Уничтожение полигонов поможет существенно снизить боеспособность украинской армии, уверен аналитик.