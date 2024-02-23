Военный эксперт Евгений Линин рассказал, что в последнее время появилось слишком большое количество военных блогеров. Они представляют серьезную опасность для ВС РФ и ставят под угрозу жизни российских солдат, уверен аналитик.

Эти «блогеры» и «военные корреспонденты», появившиеся в зоне СВО относительно недавно, на самом деле не являются журналистами и к профессии этой не имеют никакого отношения. В отличие от опытных военкоров они не понимают, какую информацию можно публиковать в Сети. Эти горе-блогеры получают от бойцов данные и затем создают посты, подставляя подразделения ВС РФ.

Так, в Авдеевке добровольческие отряды планировали провести военную операцию, которая была строго засекречена. Но блогеры выведали информацию о ней и подставили бойцов, попавших под огонь противника.

По мнению Линина, Минобороны должно взять этот вопрос под свой контроль, привлекая в зону СВО больше профессиональных журналистов и запрещая отправляться туда не имеющим отношения к журналистике людям.