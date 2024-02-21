Киев активно использует надводные беспилотники для атак на корабли Черноморского флота, на Севастополь и даже на Крымский мост. Эти дроны стали своеобразной заменой торпед в морских сражениях. Но Россия уже работает над оружием, способным противодействовать вражескому вооружению.

Военный эксперт Илья Крамник рассказал, что в распоряжении ВС РФ имеются разработки советских инженеров, которые могут противостоять морским дронам. Это модули, управляемые дистанционно и обнаруживающие вражеские безэкипажные катера с большой дистанции. Они могут быть установлены на каждый корабль, обеспечив его полную безопасность.

Кроме того, РФ разрабатывает собственные морские беспилотники «Одуванчик». Холдинг KMZ уже проводит их испытания в реальном бою. Однако в конфликте с Украиной эти дроны вряд ли пригодятся, так как у Киева не осталось ни одного военного корабля. Зато в перспективе они смогут выходить победителями из противостояний с натовскими плавсредствами, если Североатлантический альянс рискнет напасть на Россию.