Котел в Авдеевке не станет последним для ВС Украины. Следующие цели ВС РФ – это Часов Яр и Крынки Херсонской области, где также никто не станет церемониться с украинскими боевиками, уверен военный аналитик Василий Дандыкин.

Кроме того, ВС РФ намерены освободить Угледар, где также предстоят достаточно тяжелые бои, так как украинская армия превратила город в одной сплошной укрепрайон.

В Крынках боевики пытались создать плацдарм, однако все, на что они способны сейчас – это прятаться в подвалах от артиллерийских обстрелов ВС РФ, пояснил Дандыкин изданию News.ru. Отступать противнику некуда, так как в тылу у него Днепр. Поэтому окружить украинские подразделения будет несложно.

Также сейчас ВС РФ практически вплотную подошли к Часову Яру, где располагается крупный гарнизон ВСУ. Город не готовили так же тщательно, как и Авдеевку, но определенные фортификации там все же имеются, поэтому серьезных боев не избежать.